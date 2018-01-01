В России с 1 января повысили акцизы на бензин

1 Янв. 2018 2018-01-01T13:59:07+03:00

А с 1 июля они поднимутся еще на 50 копеек за литр

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С понедельника, 1 января 2018 года, в России выросли акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо. Дело в том, что в силу вступили соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Так, акцизы на бензин стали выше на 10,7% и теперь составляют 11 213 рублей за тонну. А с 1 июля они, как ожидается, поднимутся еще раз - до 11 892 рублей.

Что касается акцизов на дизельное топливо, то они выросли с 6 800 до 7 665 рублей за тонну. С 1 же июля они составят уже 11 892 рубля.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что российское правительство решило поддержать инициативу Минфина и повысить в 2018 году акцизы на топливо. Как отметил тогда министр финансов Антон Силуанов, повышение акцизов на 50 копеек даст бюджету дополнительно 40 миллиардов рублей. Эти деньги планировалось направить на строительство дорог.