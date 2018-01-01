Число погибших из-за протестов в Иране выросло до четырех человек

1 Янв. 2018 2018-01-01T14:19:59+03:00

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Количество погибших из-за протестов в Иране увеличилось до четырех человек.

Напомним, с 28 декабря в иранских городах - Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште — проводятся массовые манифестации, которые иногда перерастают в беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее власти страны сообщили о двух жертвах протестов, которые были зафиксированы в городе Доруд. При этом, по официальным данным, "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

Как передает местное агентство ILNA, еще двое погибших - в городе Изе на юго-западе страны.

"Народ города Изе, подобно другим городам, выступил с протестом против экономических проблем, что, к сожалению, привело к гибели двух человек и нескольким пострадавшим", — заявил член парламента Хедаятолла Хадеми.

Он отметил, что пока не владеет сведениями о том, кто открыл огонь — активисты или полиция. "Этот вопрос выясняется", — добавил парламентарий.