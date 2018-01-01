1 Янв. 2018 2018-01-01T15:07:43+03:00

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В понедельник, 1 января, в Киеве автомобиль въехал в остановку общественного транспорта.

Как сообщает телеканал "112 Украина", инцидент произошел в центре города, в реузльтате никто не пострадал.

"На площади Льва Толстого, начале улицы Большой Васильковской, автомобиль КИА въехал в остановку общественного транспорта, сделав тройное ДТП", — сообщает сайт телеканала.

Отмечается, что иномарка снесла два дерева, столбы и задела две припаркованные на тротуаре машины. Очевидцы рассказали, что в автомобиле КИА находились мужчина около 30 лет и девушка.

Хозяйка одной из припаркованных машин, которые были повреждены в результате ДТП, сообщила, что виновник аварии двигался с большой скоростью и отказался от медицинского освидетельствования.

"Девушка, которая находилась в авто, после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что "мама все решит", — рассказал очевидец происшествия.