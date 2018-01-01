Путин: я не думаю о своей роли в истории

1 Янв. 2018 2018-01-01T15:12:30+03:00

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Президент России Владимир Путин сказал, что не думает о своей роли в истории. Он подчеркнул, что стоит поменьше думать о таких вещах, а просто работать как следует.

«Я не думаю об этом совершенно, потому что, если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует», — заявил Путин в эфире программы «Время» на Первом канале, которой 1 января исполнилось 50 лет.

Глава государства сообщил, что любит читать историческую литературу, но добавилл, что практически не имеет свободного времени.

«Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, что он хотел получить и что получилось», — сказал Путин.

Напомним, ранее он рассказал о «зацепившей» его новости полвека назад.