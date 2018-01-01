При крушении самолета в Австралии погиб британский миллионер с семьей

1 Янв. 2018 2018-01-01T15:17:19+03:00

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В результате крушения одномоторного самолета DHC-2 Beaver, который в минувшее воскресенье, 31 декабря, рухнул в реку Хоксбери неподалеку от австралийского Сиднея, погиб глава британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи.

Информацию о гибели миллионера уже подтвердили в Compass Group. «С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четверо членов его семьи скончались в результате крушения самолета в Австралии 31 декабря 2017 года», - говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

При этом председатель совета директоров Пол Уолш уже выразил соболезнования в связи с гибелью Казинса и его родных. «Мы шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда. Мы выражаем им глубокие соболезнования», - сказал Уолш.

Кстати, отметим, это далеко не первая подобная авиакатастрофа в мире. К примеру, в середине декабря три человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в США.