В США женщина вышла замуж за несколько часов до смерти

1 Янв. 2018 2018-01-01T15:23:35+03:00

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В США страдающая онкологическим заболеванием Хезер Линдси вышла замуж за несколько часов до смерти.

Ее возлюбленный Девид Мошер хотел сделать своей девушке предложение в декабре 2016 года. После того, как Линдси поставили смертельный диагноз, он не отказался от планов жениться на ней.

Бракосочетание прошло 22 декабря 2017 года. К тому времени Линдси не могла обходиться без аппарата искусственного дыхания, поэтому свадьба состоялась в больнице. Через 18 часов после церемонии невеста умерла. По словам подруги, Хезер не боялась смерти благодаря поддержке своего жениха, передает сообщество Hospital People в соцсети Facebook.

Напомним, в 2014 году на Филиппинах умирающий от онкологического заболевания Роуден Го успел жениться за день до своей смерти. Он назначил свадьбу со своей подругой Лизл на 8 июля, но в мае у мужчины обнаружили рак в четвертой стадии, поэтому бракосочетание провели 19 июня.