Взрыв прогремел в итальянском Турине: пострадали четыре человека

1 Янв. 2018 2018-01-01T15:37:03+03:00

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В понедельник, 1 января, взрыв прогремел в итальянском Турине. Как стало известно, на окраине города сработало самодельное взрывное устройство, спрятанное в мусорном баке на улице.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека: двое выходцев из Марокко (17-летний молодой человек и 45-летняя женщина) и двое итальянцев (одному из них 61 год, а другому - 83). Кроме того, взрывная волна выбила стекла в близлежащих домах, а также повредила четыре припаркованные на улице автомобиля, сообщает агентство ANSA

Как стало известно, в районе происшествия полицейские обнаружили еще 12 взрывных устройств. В настоящее время стражи порядка пытаются выяснить, кто изготовил и заложил эти бомбы.

Кстати, отметим, это не первое подобное ЧП в Европе за последнее время. К примеру, в середине декабря взрыв прогремел на железнодорожной станции в немецком Гамбурге.