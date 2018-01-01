Российские пранкеры разыграли Порошенко в новогоднюю ночь

1 Янв. 2018 2018-01-01T15:56:17+03:00

Вован и Лексус посоветовали украинскому лидеру не пить слишком много водки и горилки

Изменить размер текста: A A

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали, как в новогоднюю ночь разыграли президента Украины Петра Порошенко.

Как выяснилось, в ночь на 1 января 2018 года один из телефонных шутников позвонил главе незалежной и представился генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Судя по записи беседы, которую выложил на своей странице во «ВКонтакте» Вован, украинский лидер очень обрадовался звонку и начал поздравлять своего собеседника с Рождеством и Новым годом. Когда же «генсек альянса» выразил надежду на то, что Порошенко не будет пить слишком много водки и горилки, тот бросил трубку.

Запись беседы выложена на странице Вована в «ВКонтакте»

Кстати, напомним, чуть ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли постпреда США при ООН Никки Хейли, позвонив ей под видом нового премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. С наиболее интересными фрагментами их долгой беседы можно ознакомиться на нашем сайте.