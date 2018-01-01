В Совфеде предложили Ким Чен Ыну поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:43:54+03:00

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич Фото: Иван ВИСЛОВ

Ранее лидер КНДР заявил, что ядерная кнопка постоянно «лежит на его рабочем столе»

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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну заменить ядерную кнопку на новогоднюю бутылку шампанского.

Сенатор также приветствовал решение Северной Кореи отправить свою сборную на Олимпиаду в южнокорейский Пхенчхан.

"Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения "О спорт, ты мир!", озвученный его основателем Пьером де Кубертеном", - сказал Клинцевич.

Говоря о ядерной программе Пхеньяна, он отметил, что позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.

"Мы настойчиво предлагаем ее лидеру (Северной Кореи) Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни", - цитирует сенатора его пресс-служба.

Напомним, в своем новогоднем обращении Ким Чен Ын призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет.