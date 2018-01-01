1 Янв. 2018 2018-01-01T17:27:22+03:00

В Германии полиция сообщила о двух погибших из-за пиротехники Фото: REUTERS

Несколько десятков человек обратились к медикам с ранениями в новогоднюю ночь

Изменить размер текста: A A

В Германии два человека погибли при обращении с новогодней пиротехникой. В земле Бранденбург в коммуне Гузов-Платков 35-летний мужчина скончался от увечий и травм, а в коммуне Клайнмахнов 19-летний парень погиб при использовании самодельного фейерверка, который попал ему в голову.

Кроме того, по данным полиции, 11-летний ребенок получил серьезную травму глаз из-за пуска фейерверков.

В Берлине в новогоднюю ночь обратились к медикам с различными травмами и ранениями больше 20 человек.

В Бонне неизвестные люди обстреливали прохожих из ракетницы, разъезжая по улицам на автомобиле. В результате несерьезно пострадали несколько человек. Полиция в настоящее время разыскивает злоумышленников, передает ТАСС.

Напомним, в российской столице 31 декабря и в новогоднюю ночь при неумелом обращении с пиротехникой пострадали 23 человека от пяти до 49 лет.