В Новой Зеландии жители построили остров, чтобы выпить в новогоднюю ночь

1 Янв. 2018 2018-01-01T17:51:49+03:00

В Новой Зеландии жители построили остров, чтобы выпить в Новый год Фото: REUTERS

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В Новой Зеландии жители города Коромандел построили искусственный остров, чтобы выпить в новогоднюю ночь, так как в городе действует запрет на употребление алкоголя в общественных местах.

Как сообщает BBC News, в устье реки Тайруа во время отлива несколько человек насыпали остров из песка. Затем на остров принесли стол, а когда вода вернулась, начали встречать Новый год.

Жители заявили, что находятся в «интернациональных водах», где не действует запрет на распитие спиртного. Они провели на «острове» всю новогоднюю ночь, а 1 января остров еще был на месте.

Представитель полиции Джон Келли назвал идею креативной. Он отметил, что если бы ему рассказали про создание острова, то он, возможно, присоединился бы к его этой группе жителей.

Запрет на распитие алкоголя в общественных местах действует в Короманделе на протяжении всех новогодних праздников. Нарушителям грозит штраф в размере 180 долларов США.