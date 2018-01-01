Песков сообщил, что Путин и Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время
В ближайшее время состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом договорились оба лидера в результате телефонного разговора, прошедшего ранее, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин и Нетаньяху намерены обсудить различные вопросы сотрудничества двух стран и международные темы.
"Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что в ходе телефонной беседы российский президент и израильский премьер поздравили друг друга с Новым годом и пожелали гражданам двух государств всего самого лучшего.
"Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго", - добавил Песков.