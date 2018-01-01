Песков сообщил, что Путин и Нетаньяху договорились встретиться в ближайшее время

1 Янв. 2018 2018-01-01T19:38:45+03:00

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В ближайшее время состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом договорились оба лидера в результате телефонного разговора, прошедшего ранее, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Нетаньяху намерены обсудить различные вопросы сотрудничества двух стран и международные темы.

"Путин и Нетаньяху условились в ближайшее время провести встречу с тем, чтобы обсудить текущие вопросы двусторонних отношений и обменяться мнениями по различным международным и региональным вопросам", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в ходе телефонной беседы российский президент и израильский премьер поздравили друг друга с Новым годом и пожелали гражданам двух государств всего самого лучшего.

"Лидеры пожелали друг другу и народам двух стран в наступившем году всего самого доброго", - добавил Песков.