Асад назначил нового министра обороны

1 Янв. 2018 2018-01-01T19:53:01+03:00

Также в Сирии сменились министры промышленности и информации

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В понедельник, 1 января, президент Сирии Башар Асад подписал свой первый указ в 2018 году. Согласно документу, новым министром обороны страны стал бывший рукоодитель Генерального штаба Абдулл Айюб. О назначении теперь уже бывшего главы оборонного ведомства Фахеда Фрейджа не сообщается.

Как передает государственное агентство САНА, этим же указом Асад назначил новых министров промышленности и информации. Министром промышленности Сирии стал Мухаммад Мазин Али Юсеф, а министром информации — Имад Абдалла Сара.

Ранее сообщалось, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Башара Асада террористом. Он заявил, что с сирийским президентом невозможно продолжать сотрудничество по урегулированию ситуации в стране. Эрдоган считает, что президент Сирии «убил около миллиона своих граждан».