Министр экономики Франции заявил о планах провести торговую ось из Европы в Китай через РФ

1 Янв. 2018 2018-01-01T20:18:02+03:00

По словам Бруно Ле Мэра, Париж стремится развивать торговые связи с Москвой и Пекином

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Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о планах провести "торговую ось" из Европы в Китай через Россию. По его словам, Париж стремится развивать торговые связи с Москвой и Пекином, чтобы компенсировать "возрастающую неопределенность" в отношениях с Вашингтоном.

"Мы переходим от мира, в котором господствуют исключительно трансатлантические отношения, к более сбалансированному", — сказал Ле Мэр в интервью газете Wall Street Journal.

Он раскритиковал решение США ввести "экстерриториальные санкции", из-за которых работающие в Америкке иностранные компании не могут сотрудничать с РФ. По словам Ле Мэра, подобные шаги сделают Вашингтон "де-факто жандармом мировой торговли".

"Это противоречит нашему видению многосторонней мировой торговли", — добавил министр.

Он выразил надежду на то, что в будущем удастся отменить санкции в отношении России и призвал развивать сотрудничество с Москвой.