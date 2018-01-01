"Ливерпуль" выиграл у "Бернли" в чемпионате Англии 2:1 благодаря голу Клавана
Эстонский защитник поразил ворота соперников в компенсированное время
Защитник "Ливерпуля" Рагнар Клаван - автор победного гола в игре с "Бернли".Фото: REUTERS
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Футболисты "Ливерпуля" одержали победу в матче 22 тура чемпионата английской Премер-Лиги над клубом "Бернли". Итоговый счет встречи - 2:1 в пользу команды Юргена Клоппа.
На 61-й минуте поединка счет открыл Садьо Мане, выведя "Ливерпуль" вперед. На 87-й Йоханн Гудмундссон сделал счет равным. Однако в добавленное к матчу время победный гол в ворота "Бернли" забил защитник Рагнар Клаван.
"Ливерпуль" теперь с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. "Манчестер Юнайтед" набрал столько же очков, но провел на один матч меньше и следует третьем. "Бернли" - седьмой при 34 баллах после 22 сыгранных в этом сезоне встреч.