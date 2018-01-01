В Лондоне за сутки погибли четыре человека от ножевых ранений

1 Янв. 2018 2018-01-01T21:09:18+03:00

В Лондоне четыре человека погибли за сутки от ножевых ранений Фото: REUTERS

По одному из дел были задержаны пять подозреваемых

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В столице Великобритании за сутки погибли четыре человека от полученных ножевых ранений.

Как сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда в понедельник, 1 января, три из четырех несвязанных между собой инцидентов произошли накануне. В понедельник были ранены два человека, одного из которых отправили в больницу в тяжелом состоянии, а другой скончался.

«Детективы расследуют четыре несвязанных убийства в Лондоне: три в канун Нового года и четвертое — утром в первый день нового года. Проводится расследование всех четырех убийство», - сказали в полиции.

В сообщении правоохранительных органов тмечается, что по одному из указанных дел были задержаны пятеро подозреваемых.

Напомним, ранее стало известно, что полиция задержала в столице Германии нескольких человек, которых подозревают в домогательствах во время встречи Нового года.