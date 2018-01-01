Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за погодных условий

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:07:58+03:00

По данным регионального главка МЧС, ожидается обильный снегопад и угроза схода лавин

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В понедельник, 1 января, из-за плохой погоды закрыли транскавказскую автомагистраль, соединяющую Южную Осетию и Россию.

Как отмечается в сообщении ГУ МЧС по Северной Осетии, в регионе ожидается обильный снегопад и угроза схода лавин.

"Запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 1 января 2018 года до особого распоряжения", - сообщает ведомство.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок по этой автомагистрали до улучшения погодных условий. Кроме того, водителям советуют соблюдать меры безопасности и быть внимательными.

По данным ГУ МЧС, экстренные службы находятся в режиме готовности для реагирования в чрезвычайных ситуациях, передает ТАСС.

С 11:30 мск в понедельник закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге, ведущей от Владикавказа до границы с Грузией.