Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за погодных условий
В понедельник, 1 января, из-за плохой погоды закрыли транскавказскую автомагистраль, соединяющую Южную Осетию и Россию.
Как отмечается в сообщении ГУ МЧС по Северной Осетии, в регионе ожидается обильный снегопад и угроза схода лавин.
"Запрещено движение автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 18:00 1 января 2018 года до особого распоряжения", - сообщает ведомство.
Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок по этой автомагистрали до улучшения погодных условий. Кроме того, водителям советуют соблюдать меры безопасности и быть внимательными.
По данным ГУ МЧС, экстренные службы находятся в режиме готовности для реагирования в чрезвычайных ситуациях, передает ТАСС.
С 11:30 мск в понедельник закрыли проезд по Военно-Грузинской дороге, ведущей от Владикавказа до границы с Грузией.