"Манчестер Юнайтед" победил "Эвертон" 2:0 в чемпионате Англии по футболу

1 Янв. 2018 2018-01-01T22:34:28+03:00

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В понедельник, 1 января, в чемпионате Англии по футболу был сыгран матч 22 тура в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" гостил у "Эвертона" и добился очередной победы. Итоговый счет поединка - 2:0 в пользу команды Жозе Моуриньо. В этом поединке голы забили Антони Марсьяль (57) и Джесси Лингард (81). После этой победы "МЮ" с 47 очками вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. У "Эвертона" - 27 очков и девятое место. "МЮ" теперь 15 января сыграет дома со "Сток Сити", а "Эвртон" 13 числа приедет в гости к "Тоттенхэму".