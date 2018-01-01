Пушков прокомментировал заявление Ким Чен Ына о «ядерной кнопке на столе»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Ким Чен Ына о лежащей всегда у него на столе "ядерной кнопке".
Такое заявление сенатор назвал «ядерным покером».
"Первая новость года: Ким заявил, что США уязвимы для удара КНДР, ядерная кнопка у него на столе. Ядерный покер продолжается, ставки растут", — написал Пешков в своем микроблоге в Twitter.
Напомним, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении к нации заявил, что у него на его столе всегда лежит "ядерная кнопка", на которую он может нажать в случае угрозы со стороны Соединенных Штатов.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил Ким Чен Ыну заменить ядерную кнопку на новогоднюю бутылку шампанского.