ВКС обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов в 2017 году

1 Янв. 2018 2018-01-01T23:08:33+03:00

Современные радиолокационные станции способны обнаруживать "весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии Stealth"

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В ушедшем году радиотехнические войска Воздушно-космических сил РФ обнаружили и сопроводили более 600 тысяч различных воздушных объектов. Об этом заявили в Минобороны России в понедельник, 1 января.

Там отметили, что современные радиолокационные станции в состоянии обнаруживать различные воздушные объекты, в том числе и выпущенные по технологии Stealth.

«На сегодняшний день радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии Stealth», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что воздушные объекты можно выявить на дальности более 400 км и высоте более 100 км. Радиолокационные системы могут одновременно автоматически находить и сопровождать более 200 различных целей. Причем происходить это может на малых, средних и больших высотах.