В США 16-летний подросток расстрелял свою семью

1 Янв. 2018 2018-01-01T23:24:17+03:00

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В американском штате Нью-Джерси, округ Монмут, 16-летний парень расстрелял свою семью. Он застрелил из полуавтоматической винтовки отца, мать, старшую сестру и друга семьи.

Как сообщает NBC News, инцидент произошел перед самым Новым годом. Точный адрес семьи полиция не называет. Отмечается, что дедушка и бабушка подростка смогли выжить только благодаря тому, что в этот момент их не было дома.

Известно, что отцу было было 44 года, матери — 42, сестре — 18, а другу семьи — 70. По данным телеканала, подростку предъявят обвинение по четырём статьям.

Местные власти сообщают, что признаков террористического акта в происшествии пока нет. По предварительной информации, парень стрелял из оружия, официально зарегистрированного на его родителей. Что подтолкнуло его на этот шаг, пока не сообщается.

Напомним, накануне сообщалось, что в результате перестрелки в американском Колорадо погиб полицейский и еще несколько человек пострадали.