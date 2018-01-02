В новогоднюю ночь во Франции сгорели более тысячи машин

2 Янв. 2018 2018-01-02T02:20:49+03:00

В ночь на 1 января порядок во Франции обеспечивали около 140 тысяч сотрудников правоохранительных органов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Улицы французских городов в ночь на 1 января патрулировали около 140 тысяч силовиков, но предотвратить «праздничные» поджоги не удалось [фото]

Изменить размер текста: A A

В новогоднюю ночь во Франции традиционно жгли машины. Как подсчитали в министерстве внутренних дел, за ночь с 31 декабря на 1 января в разных городах страны сгорел 1031 автомобиль – больше, чем в прошлом году.

В сообщении французского МВД на его странице в Twitter отмечается, что «некоторые беспорядки» фиксируются ежегодно, и «этот показатель» меньше, чем в 2012 и 2013 годах, когда хулиганы сожгли 1193 и 1067 автомобилей соответственно, «но немного выше показателя прошлого года — 935».

Поджог машин в Новый год во Франции уже стало недоброй традициейФото: REUTERS

Порядок во Франции этой ночью пытались обеспечивать 140 тысяч полицейских, жандармов, солдат, пожарных и спасателей.

Стоит отметить, что «праздничные» поджоги французы устраивают свыше полутора десятилетий, в основном – в Новый год и в День взятия Бастилии.

Минувшей ночью пожар на парковке в британском Ливерпуле уничтожил около 1400 машин.