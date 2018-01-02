Пранкер Вован: Идея позвонить Порошенко пришла экспромтом, он сказал «Вау!»

2 Янв. 2018 2018-01-02T07:13:32+03:00

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Известные телефонными розыгрышами мировых политиков и знаменитых артистов пранкеры Вован и Лексус (в миру — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) рассказали, как им пришла в голову позвонить в новогоднюю ночь президенту Украины Петру Порошенко от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

К слову, разговаривал с лидером Незалежной Лексус, а подробности розыгрыша поведал журналистам Вован.

«Экспромтом решили позвонить и поздравить его. Для этого включили настоящую фразу Йенса Столтенберга. Порошенко был просто счастлив, там в начале разговора он сказал: «Вау!», - приводит слова Кузнецова «Газета.ru».

Как отметил Вован, Порошенко «был очень доволен, что сам генеральный секретарь НАТО его поздравил с Новым годом».

Однако, когда пранкеры посоветовали ему «меньше пить водки и горилки», тут же заподозрил неладное и бросил трубку, ведь совсем недавно они же звонили ему от имени премьера Грузии.

Запись беседы выложена на странице Вована в «ВКонтакте»

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