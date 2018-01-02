2018-01-02T04:56:05+03:00
Москва

В Москве ожидается сильный ветер и гололед

МЧС предупредило москвичей и гостей столицы об ухудшении погоды
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в МосквеМЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Утром и днем во вторник, 2 января, в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и гололедица на дорогах. О резком ухудшении погоды этой ночью говорится в экстренном предупреждении столичного главка МЧС.

Спасатели предупреждают, что ветер может повредить линии электропередачи и повалить деревья или крупные ветки, сломать плохо укрепленные конструкции и сорвать крупные рекламные щиты, обрушить их на машины. Возможны травмы, заторы и аварии.

Москвичам и гостям столицы в МЧС советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также оставлять свои автомобили в гаражах, а если гаража нет – парковать машины в безопасных местах.

Водителей убедительно просят быть внимательными за рулём, не лихачить в непогоду: снизить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, а пешеходов призывают к бдительности, аккуратности и взаимной вежливости.

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