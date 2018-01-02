2018-01-02T05:34:21+03:00
В мире

Израиль и сектор Газа снова обменялись ударами

В ответ на ракетный обстрел с территории анклава израильский самолет разбомбил объект ХАМАС на юге Газы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Самолет ВВС Израиля нанес удар по объекту ХАМАС на юге ГазыСамолет ВВС Израиля нанес удар по объекту ХАМАС на юге ГазыФото: REUTERS
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Израильтяне и палестинцы снова обменялись ударами: в ответ на запущенную вечером 1 января ракету из сектора Газа израильская авиация атаковала военный объект движения ХАМАС на юге анклава.

Об этом пресс-служба армии обороны Израиля (АОИ) сообщила на своей странице в Twitter. Ранее о ракетном обстреле с территории Газы проинформировала полиция еврейского государства. О возможных разрушениях или пострадавших в результате взрыва снаряда ничего не говорилось.

Стоит отметить, что запуски ракет из Газы по израильской территории участились после 6 декабря, когда президент США Дональд Трамп решил перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Меньше, чем за месяц, по Израилю из анклава выпустили четыре десятка ракет, одна из которых попала в здание детского сада в городе Сдерот, еще одна взорвалась на парковке в том же населенном пункте, повредив машины. К счастью, в обоих случаях люди не пострадали. А вот в результате атак АОИ уже погибли два палестинца, около 30 ранены.

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