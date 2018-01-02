2018-01-02T06:30:44+03:00
Происшествия

В Сан-Франциско грузовик въехал в пешеходов, семь человек пострадали

По предварительным данным, водитель не сбивал людей намеренно [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция выясняет обстоятельства произошедшегоПолиция выясняет обстоятельства произошедшегоФото: REUTERS
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В американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) водитель грузового автомобиля совершил наезд на пешеходов. Пострадали семь человек, двое из них получили серьёзные травмы, сообщает NBC со ссылкой на городскую пожарную службу.

По предварительным данным, когда водитель пытался развернуться, а потом посреди маневра передумал, фура столкнулась с легковушкой, в которой находились пять человек, и прицепом сбила двух пожилых мужчин (одному 66, другому 79 лет) на тротуаре.

Пострадали семь человек, двое из них получили серьёзные травмы Фото: Twitter.com

Пострадали семь человек, двое из них получили серьёзные травмыФото: Twitter.com

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, водитель фуры задержан. Американские СМИ пишут, что один из тяжело пострадавших мужчин находится в критическом, опасном для жизни состоянии.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии Фото: Twitter.com

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянииФото: Twitter.com

Напомним, после многочисленных терактов с использованием грузовиков, в том числе и в Нью-Йорке, подобные ДТП вызывают особый ажиотаж в СМИ.

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