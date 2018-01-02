2 Янв. 2018 2018-01-02T07:54:56+03:00

Инициативу поддержали более 300 знаменитостей, в том числе актрисы Натали Портман, Риз Уизерспун и Эмма Стоун

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В США звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту от сексуальных домогательств и проявлений неравенства на работе. Организация получила название Time’s Up («Время вышло»), а в ее инициативную группу вошли более 300 женщин, в том числе актрисы Натали Портман, Риз Уизерспун, Кейт Бланшетт, Эмма Стоун, Ева Лонгория и Эшли Джадд.

Стоит отметить, что в рамках движения уже создан специальный фонд, деньги из которого пойдут на оплату адвокатов для женщин, профессии которых не входят в число высокооплачиваемых и престижных (официанток, нянь, уборщиц). Причем менее чем за две недели участницам организации удалось собрать на эти цели около 13 миллионов долларов.

Вообще, в Time’s Up обещают оказывать юридическую поддержку каждому обратившемуся вне зависимости от пола и возраста, говорится на сайте организации.

Напомним, в конце прошлого года в Голливуде вспыхнула целая серия скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Наиболее громкий из них касался продюсера Харви Вайнштейна.

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