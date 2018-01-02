В КНДР призвали жителей страны не мешать пиво с водкой

2 Янв. 2018 2018-01-02T08:06:43+03:00

Северокорейские СМИ предупредили, что алкогольные напитки могут плохо повлиять на терморегуляцию организма в зимнее время

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Во вторник, 2 января, появилась информация о том, что северокорейские СМИ обратились к гражданам страны с призывом не мешать пиво с водкой. При этом они напомнили, что «водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер».

Также в заявлении северокорейской Центральной телерадиовещательной корпорации Чосон говорится, что в зимнее время года человеческий организм наиболее уязвлен, а употребление алкогольных напитков и тем более смешивание их между собой «может негативно отразиться на сердце и печени, которые играют важную роль в регулировании температуры тела».

Кстати, как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, если подобное заявление прозвучало в эфире северного соседа, то масштабы пьянства в КНДР, скорее всего, уже вызывают беспокойство у местных властей.

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