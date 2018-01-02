МИД Китая заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие с Россией

2 Янв. 2018 2018-01-02T08:27:34+03:00

В Пекине намерены в 2018 году реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух государств

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Министр иностранных дел КНР Ван И направил своему российскому коллеге Сергею Лаврову новогоднюю поздравительную телеграмму, в которой, в частности, говорится о готовности Пекина усиливать стратегическое взаимодействие с Москвой на международной арене.

«В новом 2018 году китайская сторона готова совместными усилиями с Россией всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене», - отмечается в послании, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства. Также в нем подчеркивается необходимость «строительства новой формы международных отношений, основанных на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве».

Напомним, последняя личная встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоялась 10 ноября прошлого года. Тогда глава нашего государства выразил уверенность в том, что Москва и Пекин будут искать новые направления сотрудничества.