2018-01-02T09:06:50+03:00
В мире

МИД Китая сообщил о предстоящем визите Макрона

Как ожидается, президент Франции проведет в КНР три дня
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Во вторник, 2 января, в МИД Китая сообщили о предстоящем визите президента Франции Эммануэля Макрона в страну.

Как уточнил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Лу Кан, глава Пятой республики планирует посетить Поднебесную уже в январе. Ожидается, что французский лидер проведет в КНР три дня - с 8 по 10 января.

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Франции Эммануэль Макрон с 8 по 10 января совершит официальный визит в Китай», - приводит слова Лу Кана Центральное телевидение Китая.

Кстати, напомним, в ноябре прошлого года Макрон заявил, что рассчитывает на поддержку Москвы и Пекина в вопросе ужесточения санкций против КНДР. Тогда же политик признался, что считает Россию и Китай двумя мировыми державами, у которых хватит влияния на то, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров.

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