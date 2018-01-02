2018-01-02T09:50:03+03:00
В мире

Погранслужба США заявила о перебоях в работе систем данных аэропортов

Из-за сбоя в американских воздушных гаванях образовались длинные очереди
Дарья ИВАШКИНА
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Погранслужба США заявила о перебоях в работе систем данных аэропортовПогранслужба США заявила о перебоях в работе систем данных аэропортовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Служба таможенного и пограничного контроля США сообщила о перебоях в работе систем обработки данных в некоторых аэропортах страны. Как стало известно, проблемы наблюдались в течение двух часов. В результате в американских воздушных гаванях образовались длинные очереди.

Между тем во время бездействия системы пограничная служба могла пользоваться базами данных, связанных с обеспечением безопасности, поэтому пассажиров проверяли согласно стандартам безопасности.

К настоящему же времени неполадки уже удалось устранить. «Все аэропорты вернулись к работе после временных перебоев в системах обработки данных», - приводит РИА Новости сообщение американской погранслужбы.

Кстати, напомним о недавнем сбое в московском аэропорту «Внуково». Там 19 сентября прошлого года дала сбой компьютерная система сортировки багажа. В связи с этим тогда пришлось перейти в режим «ручной сортировки».

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