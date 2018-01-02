Уголовное дело возбудили по факту гибели семи человек в Оренбургской области

2 Янв. 2018 2018-01-02T10:13:53+03:00

Накануне в селе Скворцовка семь человек погибли от отравления угарным газом

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Во вторник, 2 января, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели семи человек, включая троих детей, от отравления угарным газом в Оренбургской области. Дело завели по части 3 статьи 109 УК России («причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как выяснили правоохранители, жилой дом в селе Скворцовка, в котором и нашли тела семи человек, отапливался газовой горелкой, установленной в печи. «Задвижка печи дымохода была открыта не полностью, в связи с чем угарный газ наполнил помещение. Возможно также, что неисправность печного отопления привела к трагедии», - говорится в сообщении на сайте оренбургского следственного управления Следственного комитета России (СКР).

Напомним, семь человек погибли в селе Скворцовка 1 января. В тот день в одном из частных домов, расположенных на территории населенного пункта,нашли тела трех мужчин, 42-летней женщины и троих детей.