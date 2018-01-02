Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины

2 Янв. 2018 2018-01-02T10:37:11+03:00

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Во вторник, 2 января, глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прошедшее в понедельник в Киеве факельное шествие в честь дня рождения основателя украинского национализма Степана Бандеры.

Так, он назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины и призвал признать ее преступной на международном уровне. «Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Как заметил политик, оснований для этого «более чем достаточно». В частности, ранее власти Польши признали Волынскую резню 1943 года геноцидом, совершенным украинскими националистами против поляков, а Генассамблея ООН в последние годы регулярно принимает резолюции о борьбе с героизацией нацизма.

Напомним, 1 января в Киеве прошло факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения Бандеры. В акции приняли участие тысячи националистов.