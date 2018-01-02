Росгвардия рекомендовала не обсуждать поездки за рубеж в соцсетях

2 Янв. 2018 2018-01-02T11:26:10+03:00

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Росгвардия порекомендовала не выкладывать в соцсети фотографии из заграничных поездок и аэропортов, а также не обсуждать в интернете свой предстоящий отдых. Правоохранители считают, что этой информацией могут воспользоваться квартирные воры, ведь пик квартирных краж приходится именно на новогодние праздники, когда многие уезжают за город или в отпуск.

«Не стоит распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица», - цитирует представителя московского Управления вневедомственной охраны Сергея Тумина «Интерфакс».

Также Тумин посоветовал наладить хорошие отношения с соседями, ведь их всегда можно попросить присмотреть за вашим жилищем.

Кстати, напомним, ранее «Комсомольская правда» уже писала о том, как защитить квартиры от краж на время отпуска.