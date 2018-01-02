2 Янв. 2018 2018-01-02T12:03:15+03:00

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Китай приветствовал возможные переговоры между Южной Кореей и КНДР, а также намерение Пхеньяна направить свою делегацию на XXIII зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в Пхенчхане.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан назвал выраженную Сеулом и Пхеньяном готовность к налаживанию двухсторонних отношений «позитивным событием». «Мы приветствуем его и поддерживаем обе стороны в их намерении использовать эту возможность и сделать четкие шаги для улучшения двусторонних отношений, разрядки ситуации на Корейском полуострове и реализации целей по его денуклеаризации», - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности направить национальную сборную на Олимпиаду-2018. В ответ южнокорейский министр по делам объединения Республики Корея Чо Мен Гюн предложил провести переговоры на высоком уровне по этому вопросу.