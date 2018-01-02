Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян

2 Янв. 2018 2018-01-02T12:47:45+03:00

Как заверили в Госпогранслужбе незалежной, в первый день система работала без сбоев

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На Украине подвели итоги первого дня работы системы биометрического контроля на границе. По данным помощника главы Госпогранслужбы (ГПС) Олега Слободяна, за сутки процедуру сбора биометрических данных, которая с 2018 года стала обязательной при пересечении границы незалежной, прошли 3,3 тысячи иностранцев, в том числе почти 1,9 тысячи россиян.

При этом, как заверил представитель ГПС, никаких проблем зафиксировано не было. «Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют», - написал Слободян на своей странице в Facebook.

Напомним, с 1 января 2018 года граждане России, как и граждане других стран «группы риска», не могут использовать обычный загранпаспорт для въезда на территорию незалежной. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы с понедельника снимают у каждого въезжающего отпечатки всех десяти пальцев.