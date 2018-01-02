Биометрический контроль на границе с Украиной прошли 1,9 тысячи россиян
На Украине подвели итоги первого дня работы системы биометрического контроля на границе. По данным помощника главы Госпогранслужбы (ГПС) Олега Слободяна, за сутки процедуру сбора биометрических данных, которая с 2018 года стала обязательной при пересечении границы незалежной, прошли 3,3 тысячи иностранцев, в том числе почти 1,9 тысячи россиян.
При этом, как заверил представитель ГПС, никаких проблем зафиксировано не было. «Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют», - написал Слободян на своей странице в Facebook.
Напомним, с 1 января 2018 года граждане России, как и граждане других стран «группы риска», не могут использовать обычный загранпаспорт для въезда на территорию незалежной. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы с понедельника снимают у каждого въезжающего отпечатки всех десяти пальцев.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»