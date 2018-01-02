ЦИК получил около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты

2 Янв. 2018 2018-01-02T13:05:12+03:00

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По данным на конец декабря, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила около 60 уведомлений по проведению мероприятий, которые связаны с выдвижением кандидатов на пост главы государства. Причем 21 из них поступило от партий, а все остальные – от самовыдвиженцев.

«На конец декабря в ЦИК поступили уведомления по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента России, от около 60 субъектов выдвижения, в том числе от 21 политической партии», - сказал член Центризбиркома Евгений Шевченко РИА Новости.

Также собеседник агентства отметил, что представители 13 партий уже зарегистрировали своих уполномоченных представителей. Кроме того, многие кандидаты от этих партий уже открыли избирательные счета.

Кстати, напомним, на днях глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в президентских выборах в 2018 году планируют участвовать кандидаты от 21 партии и 30 самовыдвиженцев.