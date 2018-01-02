2018-01-02T13:51:38+03:00
В мире

Худрук New York City Ballet уходит со своего поста из-за обвинений в домогательствах

‍Между тем Питер Мартинс надеется, что его невиновность все-таки удастся доказать
Дарья ИВАШКИНА
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Художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс со своей женой Дарси КистлерХудожественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс со своей женой Дарси КистлерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс сообщил о намерении покинуть свой пост из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

При этом 71-летний Мартинс направил письмо руководящему совету балета, в котором отрицает, что «связан с какими-то подобными случаями неподобающего поведения». Кроме того, в своем послании он заверил, что помогает в расследовании выдвинутых обвинений, и выразил надежду на то, что его невиновность все-таки удастся доказать.

В то же время в руководстве New York City Ballet заявили, что «очень серьезно относятся к обвинениям против Мартинса», а также сообщили, что в ближайшее время будет создан комитет, который займется поиском нового худрука, пишет газета The New York Times.

Напомним, в конце 2017 года в Голливуде вспыхнула целая серия скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. А ранее во вторник стало известно, что звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту от проявлений неравенства на работе.

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