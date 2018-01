Худрук New York City Ballet уходит со своего поста из-за обвинений в домогательствах

2 Янв. 2018 2018-01-02T13:51:38+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс со своей женой Дарси Кистлер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Художественный руководитель New York City Ballet Питер Мартинс сообщил о намерении покинуть свой пост из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

При этом 71-летний Мартинс направил письмо руководящему совету балета, в котором отрицает, что «связан с какими-то подобными случаями неподобающего поведения». Кроме того, в своем послании он заверил, что помогает в расследовании выдвинутых обвинений, и выразил надежду на то, что его невиновность все-таки удастся доказать.

В то же время в руководстве New York City Ballet заявили, что «очень серьезно относятся к обвинениям против Мартинса», а также сообщили, что в ближайшее время будет создан комитет, который займется поиском нового худрука, пишет газета The New York Times.

Напомним, в конце 2017 года в Голливуде вспыхнула целая серия скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. А ранее во вторник стало известно, что звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту от проявлений неравенства на работе.