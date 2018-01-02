2018-01-02T14:07:23+03:00
Политика

Поклонская назвала главную цель в жизни

А также рассказала, что стало для нее причиной для гордости в 2017 году
Дарья ИВАШКИНА
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Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала журналистам, что считает главной целью в жизни. Так, по ее мнению, это счастье. При этом политик пояснила, что речь идет не только о счастье для себя.

«Счастье. Но счастье не только для себя, а принести счастье многим, принести добро, пользу нашей родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня», - сказала Поклонская в блицинтервью RT.

Также парламентарий рассказала, что стало для нее причиной для гордости в 2017 году. Как выяснилось, это то, что она «смогла помочь многим людям».

Кстати, напомним, именно Наталья Поклонская стала инициатором одного из главных скандалов прошлого года. Так, если бы не она, то скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» мог бы и не случиться. Однако неравнодушная Поклонская решила доказать всем, что картина о любви балерины Матильды Ксешинской и наследника Николая «оскорбляет православных верующих».

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