2018-01-02T14:41:18+03:00
Политика

«Верные друзья»: Минобороны поздравило россиян с Новым годом видеороликом с щенками

На записи запечатлены питомцы 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ
Денис СУХОВ
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Минобороны поздравило россиян с Новым годом видеороликом с щенкамиМинобороны поздравило россиян с Новым годом видеороликом с щенкамиФото: скриншот с видео
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Министерство обороны России поздравило россиян с наступившим Новым годом видеороликом с щенками. Запись была опубликована на Youtube-канале ведомства.

На кадрах запечатлены питомцы 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ. Щенки и уже взрослые собаки разных пород играют и тренируются вместе с военными кинологами.

Ранее военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства отметил, что в уходящем году была успешно продолжена большая работа по укреплению обороноспособности страны, перевооружению армии и флота.

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Встречаем год собаки вместе с маленькими питомцами 470-го учебного центра служебного собаководства. С наступающим! Фото Константина Алыша #армияроссии #armyrussia #российскаяармия #russianarmy #собаководство #Минобороны #Кинологи #2018
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Министр поблагодарил тех, кто кто освобождал Сирию от террористов, защищал мир и покой родины на дальних подступах. Особую признательность Шойгу выразил военнослужащим, которые встречали Новый год на боевом посту

Минобороны поздравило россиян с Новым годом .

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