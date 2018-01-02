«Верные друзья»: Минобороны поздравило россиян с Новым годом видеороликом с щенками
Министерство обороны России поздравило россиян с наступившим Новым годом видеороликом с щенками. Запись была опубликована на Youtube-канале ведомства.
На кадрах запечатлены питомцы 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ. Щенки и уже взрослые собаки разных пород играют и тренируются вместе с военными кинологами.
Ранее военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава ведомства отметил, что в уходящем году была успешно продолжена большая работа по укреплению обороноспособности страны, перевооружению армии и флота.
Министр поблагодарил тех, кто кто освобождал Сирию от террористов, защищал мир и покой родины на дальних подступах. Особую признательность Шойгу выразил военнослужащим, которые встречали Новый год на боевом посту
Минобороны поздравило россиян с Новым годом .