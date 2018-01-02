Яровая сравнила празднование дня рождения Бандеры с поминками Украины

2 Янв. 2018 2018-01-02T15:17:22+03:00

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Заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая прокомментировала празднование на Украине 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. По ее мнению, факельные шествия в Киеве и других городах незалежной «выглядят как поминки прежней цветущей и счастливой Украины».

«Настойчивое вживление в сознание молодого поколения гена Бандеры, действительно, зловеще и, к сожалению, формирует еще более удручающие перспективы для украинского народа, чем сегодня», - цитирует Яровую РИА Новости.

Напомним, в минувший понедельник, 1 января, в Киеве прошло факельное шествие националистов по случаю 109-й годовщины со дня рождения Бандеры. Подобные акции были организованы и в других городах Украины: во Львове, Тернополе, Днепре, Кривом Роге, Ровно и Мелитополе. Участие в них приняли тысячи сторонников ультраправых организаций.