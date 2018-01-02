Индия закупит у России 240 высокоточных авиационных бомб

2 Янв. 2018 2018-01-02T15:30:03+03:00

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Министерство обороны Индии намерено закупить для национальных военно-воздушных сил 240 российских высокоточных авиационных бомб. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Как отмечается в сообщении, поставщиком выступит «Рособоронэкспорт». Общая сумма контракта составит 12,5 млрд рупий (196 млн долларов). Подобные боеприпасы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются в ВВС Индии.

В министерстве подчеркнули, что сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийской авиации, а также увеличить ее наступательные возможности.

Кроме того, Индия приобретет 131 зенитную ракету и сопутствующее оборудование для комплексов морского базирования «Барак». Данные системы противовоздушной обороны используются на кораблях индийских военно-морских сил и предназначены для поражения противокорабельных ракет. Стоимость поставки оценивается в 4,6 млрд рупий (почти 72 млн долларов).