2018-01-02T15:31:13+03:00
Политика

Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения

Народному артисту СССР во вторник, 2 января 2018 года, исполняется 91 год
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир Путин (слева) и хореограф Юрий Григорович. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент России Владимир Путин (слева) и хореограф Юрий Григорович. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин поздравил хореографа Юрия Григоровича с днем рождения: во вторник, 2 января, народному артисту СССР исполняется 91 год. При этом глава государства пожелал имениннику здоровья, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения.

Также российский лидер отметил увлеченность и самоотдачу хореографа Григоровича. «Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной самоотдачей, своим подвижничеством вносите бесценный вклад в развитие великих традиций русского балета, мирового хореографического искусства, и каждая Ваша работа - уникальна», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

Юрий Григорович считается одним из самых выдающихся хореографов XX века. Он является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющие основу репертуара Большого театра.

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