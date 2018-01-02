В Польше вандалы атаковали офисы депутатов правящей партии

2 Янв. 2018 2018-01-02T15:59:38+03:00

Один из пострадавших парламентариев выразил мнение, что за нападениями стоят политические оппоненты ЗиС

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В Польше неизвестные атаковали офисы депутатов правящей партии «Закон и справедливость» (ЗиС).

В частности, пострадали представительства Павла Лисецкого и Здислава Краснодембского в Варшаве: вандалы заклеили замки входных дверей неизвестной субстанцией, в результате чего их пришлось скручивать, сообщает «Польское радио».

Кроме того, нападению подвергся офис Лукаша Шрайбера, который также находится в Варшаве. Пострадало и представительство Космы Злотовского в городе Накло-над-Нотецен. В этих двух случаях вандалы изрисовали стены и повредили двери зданий.

Кстати, Шрайбер выразил мнение, что за атаками стоят политические оппоненты правящей партии. «Новый год, но, к сожалению, старые методы сторонников тотальной оппозиции… Офисы депутата Космы Злотовского и мой подверглись нападению», - написал Лукаш Шрайбер в своем микроблоге в Twitter, приложив к этому посту фото, на котором запечатлены «труды» вандалов.