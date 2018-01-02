2018-01-02T17:48:26+03:00
Наука

В России возобновили разработку многоразовой ракеты-носителя

В Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева продолжили работу над проектом, замороженным в 2012 году
Денис СУХОВ
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Фото: ТАСС/Бушухин ВалерийФото: ТАСС/Бушухин Валерий
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Российский государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (ГРЦ) возобновил работы по проекту многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки. Об этом сообщил генеральный конструктор предприятия Владимир Дегтярь.

Он отметил, что на сегодняшний день в США уже успешно реализована и отработана технология мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя и ее дальнейшее использование.

«Наша разработка — ракета-носитель «Корона» — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», - отметил Дегтярь в интервью «Интерфаксу».

ГРЦ является одним из лидирующих российских разработчиков в области ракетно-космической техники. Работы над «Короной» велись с 1992 по 2012 годы, в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Однако позже проект заморозили из-за недостатка финансирования.

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