Аятолла Али Хаменеи обвинил в организации протестных акций «врагов» Ирана

2 Янв. 2018 2018-01-02T18:06:06+03:00

Верховный лидер исламской республики подчеркнул, что противники не гнушаются любыми методами, включая «деньги и оружие»

Изменить размер текста: A A

Ответственность за массовые беспорядки в крупнейших городах Ирана лежит на врагах, которые используют любую возможность, чтобы навредить народу исламской республики. Об этом заявил верховный руководитель и духовный лидер государства аятолла Али Хаменеи.

«В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов Исламской Республики», - цитирует аятоллу иранский телеканал PressTV.

С 28 декабря в крупнейших городах Ирана проходят массовые акции протеста. В результате беспорядков и столкновений протестующих с силовиками погибли около 20 человек, 450 активистов были задержаны.

Изначально лозунги протестующих носили социальный характер — недовольство населения обусловлено ростом цен на продукты и высоким уровнем безработицы. Позже к ним добавились политические, направленные против президента и режима аятолл.