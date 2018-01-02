Аятолла Али Хаменеи обвинил в организации протестных акций «врагов» Ирана
Ответственность за массовые беспорядки в крупнейших городах Ирана лежит на врагах, которые используют любую возможность, чтобы навредить народу исламской республики. Об этом заявил верховный руководитель и духовный лидер государства аятолла Али Хаменеи.
«В последние несколько дней враги Ирана, используя различные средства, включая деньги, оружие, политику и аппарат безопасности, объединились, чтобы создать проблемы для правящих кругов Исламской Республики», - цитирует аятоллу иранский телеканал PressTV.
С 28 декабря в крупнейших городах Ирана проходят массовые акции протеста. В результате беспорядков и столкновений протестующих с силовиками погибли около 20 человек, 450 активистов были задержаны.
Изначально лозунги протестующих носили социальный характер — недовольство населения обусловлено ростом цен на продукты и высоким уровнем безработицы. Позже к ним добавились политические, направленные против президента и режима аятолл.