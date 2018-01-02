В Молдавии осквернили мемориал, посвященный советским воинам-освободителям
В Молдавии осквернили посвященный советским воинам-освободителям мемориальный комплекс «Виктория», расположенный у села Леушены Хынчештского района. Об этом сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.
«В очередной раз надругались над боевой машиной - танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку», - рассказал Петрович.
Он также добавил, что общественные организации приведут монумент в порядок, а также направят в правоохранительные органы республики совместное письмо с требованием найти нарушителей.
Фото: facebook.com/PobedaBiruinta
Отметим, что осквернение мемориалов происходит в Молдавии регулярно. Многие политики активно выступают за демонтаж советских памятников Великой Отечественной войны, однако сталкиваются с сопротивлением общественности и некоторых политических партий.