2018-01-02T19:01:54+03:00
В мире

В Молдавии осквернили мемориал, посвященный советским воинам-освободителям

Общественные организации направят в правоохранительные органы совместное заявление с требованием найти вандалов
Денис СУХОВ
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Фото: facebook.com/PobedaBiruintaФото: facebook.com/PobedaBiruinta
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В Молдавии осквернили посвященный советским воинам-освободителям мемориальный комплекс «Виктория», расположенный у села Леушены Хынчештского района. Об этом сообщил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

«В очередной раз надругались над боевой машиной - танком Т-34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишиневской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку», - рассказал Петрович.

Он также добавил, что общественные организации приведут монумент в порядок, а также направят в правоохранительные органы республики совместное письмо с требованием найти нарушителей.

Фото: facebook.com/PobedaBiruinta

Фото: facebook.com/PobedaBiruinta

Отметим, что осквернение мемориалов происходит в Молдавии регулярно. Многие политики активно выступают за демонтаж советских памятников Великой Отечественной войны, однако сталкиваются с сопротивлением общественности и некоторых политических партий.

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