Украинская полиция рассматривает несколько версий убийства правозащитницы Ирины Ноздровской

2 Янв. 2018 2018-01-02T19:30:49+03:00

Тело пропавшего в декабре юриста обнаружили 1 января в одной из рек под Киевом

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Следствие рассматривает несколько версий убийства пропавшей 29 декабря украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Ее тело было обнаружено 1 января в одной из рек под Киевом.

Профессиональная деятельность Ноздровской расценивается следствием как приоритетная версия убийства. В частности, это последнее судебное дело юриста о ДТП, в котором погибла ее сестра. Кроме того, женщина могла стать жертвой насильников или хулиганов.

«Но мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло и это убийство», - пресс-секретарь регионального Главного управления Нацполиции Украины Николай Жукович.

В последние годы Ирина Ноздровская добивалась наказания для племянника главы Вышгородского районного суда Дмитрия Россошанского, который в 2015 году насмерть сбил ее родную сестру. Было установлено, что в момент ДТП молодой человек находился под действием наркотиков. В результате его приговорили к семи годам заключения.