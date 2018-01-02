Порошенко: Украина получит американское летальное оружие в 2018 году

2 Янв. 2018 2018-01-02T19:54:15+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна получит американское летальное оборонительное вооружение в 2018 году. Соответствующая запись появилась в его Твиттер.

«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнёров из США», - написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина продолжит укреплять армию «новейшей военной техникой отечественного производства».

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Также представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт подчеркнула, что американская помощь будет носить исключительно оборонительный характер, и оказывается в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.