2018-01-02T19:54:15+03:00
Политика

Порошенко: Украина получит американское летальное оружие в 2018 году

Ранее СМИ сообщили, что администрация США одобрила план предоставления Киеву «летальных вооружений», включая ПТРК «Javelin»
Денис СУХОВ
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Президент Украины Петр Порошенко Фото: Zuma TASSПрезидент Украины Петр Порошенко Фото: Zuma TASS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна получит американское летальное оборонительное вооружение в 2018 году. Соответствующая запись появилась в его Твиттер.

«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнёров из США», - написал Порошенко.

Он также отметил, что Украина продолжит укреплять армию «новейшей военной техникой отечественного производства».

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов «Javelin».

Также представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт подчеркнула, что американская помощь будет носить исключительно оборонительный характер, и оказывается в целях сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины.

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