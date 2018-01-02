2018-01-02T20:16:34+03:00
В мире

Додон о своем временном отстранении: Конституционный суд грубо нарушил законные процедуры

Президент Молдавии отметил, что инстанция вновь подтвердила свой статус послушного политического инструмента правящей партии
Денис СУХОВ
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Президент Молдавии Игорь ДодонПрезидент Молдавии Игорь ДодонФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал решение о своем временном отстранении, принятое Конституционным судом республики. По мнению главы государства, инстанция в очередной раз подтвердила свой имидж послушного политического инструмента правящей демократической партии.

Напомним, ранее Конституционный суд временно отстранил Додона от исполнения возможности, чтобы спикер парламента или премьер министр страны провели назначение ряда новых членов правительства. Президент республики уверен, что при этом была нарушена законная процедура.

Додон обратил внимание на тот факт, что обращение в КС поступило не от парламента или правительства, а всего лишь от нескольких депутатов.

«Власть выбрала простейший и опасный путь, который можно назвать унизительным даже для самих выдвинутых министров. Эти министры входят в правительство через черный ход, не обладая необходимой легитимностью и доверием», - заключил президент.

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